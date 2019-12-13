الجزائر.. تبون يتعهد بمحاورة الحراك الشعبي ومحاربة ”العصابة وأذنابها“

قال الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إنه يمدّ يديه إلى شباب الحراك الشعبي، لأجل حوار شامل من أجل الجزائر.

ووجه المرشح الفائز رسائل تطمين لكل الأطراف، بمن فيهم أنصار المرشحين المنهزمين ونشطاء الحراك الشعبي، لبناء ما وصفها ”الجمهورية الجديدة“.

وشدد تبون، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد فوزه في الانتخابات، أنه سيعمل ”جاهدًا لبناء جمهورية جديدة بأخلاق وآمال جديدة“، مبرزًا أنه ”تأثر كثيرًا لحماس الشباب الفياض وثقتهم في شخصه“.

وتعهد تبون الذي حسم نتيجة رئاسيات الخميس لصالحه، بأنه ”سينحاز دومًا للشباب، لغرض إدماجهم الفعلي في الحياة الاقتصادية والسياسية“.

ولم يتردد عبد المجيد تبون في توجيه خطابه وشكره إلى ”المصوتين على المرشحين الآخرين ومعهم المقاطعين، وكذلك المنافسين الأربعة“.

ونوّه الرئيس المنتخب بـ“نجاح قوات الجيش وقيادة المؤسسة العسكرية في تأمين الحراك الشعبي ومرافقته وحمايته حماية مطلقة، لإبعاد المؤامرات والمغامرات التي كانت تستهدف الجزائر“.

وتعهد بمحاربة ”العصابة وأذنابها“ وفصل المال عن السياسة، وإقحام الشباب في العمل السياسي، وتعديل قانون الانتخابات، وعرض مشروع تعديل دستوري على الاستفتاء الشعبي.