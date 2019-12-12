تونس تحقق في رسائل تهديد بتفجير مركز تجاري بالعاصمة

بدأت السلطات التونسية التحقيق في رسائل تهديد تلقاها أحد المراكز التجارية الكبرى بالعاصمة تونس؛ ما أثار مخاوف من عودة استهداف مواقع تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار.

وقال مصدر من وزارة الداخلية التونسية، الخميس، إنّ أجهزة الأمن الوطني بالبحيرة (شمال العاصمة التونسية) تعهدوا بالتحقيق في ملابسات العثور على عدد من الرسائل تحمل عبارات تهديد بتفجير مبنى فضاء تجاري معروف بالبحيرة.

ومنطقة البحيرة من أرقى الأحياء المجاورة للعاصمة التونسية وتُعدّ قطبًا استثماريًّا وتجاريًّا، تضم سلسلة من النزل والمقاهي والمطاعم الفخمة، والمراكز التجارية والفضاءات الترفيهية، وتعد وجهة آلاف الزوار بشكل يومي من تونس ومن خارجها.

وأشار المصدر إلى أن القائمين على المركز التجاري عثروا على تلك الرسائل في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم، تحت أبواب الفضاء وداخل صندوق الرسائل المخصص لتقبل ملاحظات الزوار ومقترحاتهم والرسائل البريدية الواردة على إدارة المركز.

وتخشى السلطات التونسية من عودة التنظيمات المتطرفة، وتنفيذ هجمات إرهابية خصوصًا مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية.