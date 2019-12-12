مطار معيتيقة الليبي يستأنف الرحلات إلى تركيا

استأنف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس الليبية، الخميس، رحلاته الجوية إلى تركيا، عقب إعادة فتح المجال الجوي بعد إغلاق دام 3 أشهر، بسبب الأوضاع الأمنية في المدينة.

وقالت إدارة المطار في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن فريق الخطوط الجوية الإفريقية (حكومية) بدأ استقبال ركاب رحلة الشركة القاصدة مطار إسطنبول الدولي، في أولى الرحلات بعد توقف دام حوالي 3 أشهر.

وذكرت شركة الخطوط الليبية (حكومية)، الثلاثاء، أنه ”بناء على ترتيبات وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، ستشرع الشركة في تسيير رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة الدولي الخميس، إلى تونس في رحلتها الصباحية“.

من جانبها، أعلنت شركة الأجنحة الليبية (خاصة)، في بيان، استئناف رحلاتها من مطار معيتيقة إلى إسطنبول وتونس، ابتداءً من السبت المقبل.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حددت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، 12 من الشهر نفسه، موعدًا لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات في طرابلس، إغلاق المطار ونقل جميع الرحلات إلى مطار مصراتة (شرق طرابلس).