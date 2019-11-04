الجيش الليبي يستهدف مخزن أسلحة وطائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة

استهدف الجيش الليبي مخزن أسلحة وذخائر، وطائرة مسيرة عبر غارات مكثفة على مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن معارك عنيفة يخوضها الجيش الليبي منذُ يوم أمس تخللتها غارات على عدة مواقع في مختلف أنحاء غرب ليبيا.

وأشار في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين، إلى أن معلومات استخباراتية أكدت أن طائرة شحن عسكرية ترافقها طائرة أصغر حجمًا هبطت في مطار معيتيقة مساء الأحد، مبينًا أن طائرة الشحن تحمل على متنها ذخائر وأسلحة لدعم الميليشيات، كما كانت تحمل أيضًا طائرة مسيرة تركية.

وأوضح المسماري أن الطائرات التابعة للجيش الليبي استهدفت أيضًا معسكر السعداوي بضاحية ”جنزور“، كما شنت غارات على بعض النقاط في صلاح الدين، لافتًا إلى أن الهدف من الغارات هو منع من سماه ”العدو“ من المناورة ونقل القوات من مكان إلى آخر.

وفي سياق آخر، أكدت صفحة المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي، على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن قوات حكومة الوفاق عبر بعض الميليشيات المساندة لها قامت مساء اليوم الإثنين بالرماية من شارع السدرة بصواريخ اجراد وقذائف الهاون.

وأوضحت أن سيارات الإسعاف لم تتوقف عن نقل المصابين والقتلى من ضحايا حكومة الوفاق منذُ ظهر اليوم الإثنين وحتى ساعات المساء الأولى، من محاور القتال إلى مصحة المختار تحت حراسة مشددة من قبل الميليشيات، مضيفة أن عناصر مسلحة اعتدت على بعض المواطنين الذين كانوا أمام المستشفى.