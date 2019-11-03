الجيش الليبي يشن غارات عنيفة على مواقع لقوات ”الوفاق“ بطرابلس

أفاد مصدر عسكري في ليبيا بأن طائرات حربية تتبع للجيش، شنت مساء يوم الأحد عدة غارات جوية عنيفة على مواقع جديدة تابعة لقوات حكومة الوفاق في طرابلس.

ووفق المصدر فإن ”الطلعات الجوية استهدفت تمركزات لقوات الوفاق والمليشيات التابعة لها في عدة مواقع بمحوري الأصفاح وتاجوراء“، حيث إن الغارات هي الأولى على قوات الوفاق في هذين الموقعين.

واستهدفت المقاتلات التابعة للجيش عدة مواقع وتجمعات لقوات الوفاق بمحاور عين زارة ووادي الربيع واليرموك.

وذكر المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”قوات المشاة تحركت إلى المحاور المستهدفة بعد انتهاء الغارات وسيطرت على تمركزات جديدة قرب مركز العاصمة طرابلس“.

وأضاف أن ”الغارات استهدفت مخازن للذخيرة وآليات تتبع لقوات ومليشيات تأتمر بأمرها“، مبينًا أن أبرز الأهداف التي جرى الإغارة عليها هي ”معسكر رحبة الدروع“، إضافة إلى راجمة صواريخ أطلقت عدة صواريخ في وقت سابق من يوم الأحد على عدة مواقع مدنية بضواحي العاصمة.

وأوضح المصدر أن الغارات استهدفت تجمعات لقوات الوفاق حاولت الوصول لطريق المطار ومواقع الجيش في الطويشة شرق محور السواني، لكنها جوبهت برد أرضي قوي من قبل قوات الجيش، وجرى استهدافها بغارات جوية بعد انسحابها.