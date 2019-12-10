الجيش الليبي: سندمر أي سفينة تركية تقترب من سواحلنا

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أكد رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي ، اللواء فرج المهدوي، بأن القوات البحرية ستتعامل بقوة مع أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية. وأشار المهدوي في تصريح لقناة ”ألفا“ اليونانية بأن الأوامر التي صدرت لقواته من قبل القيادة العامة للجيش الليبي واضحة وتقتضي تدمير وإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية. وأضاف…