الجيش الليبي يسترجع معسكرًا بمناطق الأمازيغ غربي طرابلس

استعادت قوات الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، معسكرًا من قبضة الميليشيات في منطقة الجبل الغربي“نفوسة“، جنوب غربي طرابلس، وأغلب سكانها من ”الأمازيغ“.

وقال مصدر عسكري تابع للقيادة العامة للجيش الليبي، لـ“إرم نيوز“، إن القوة التي اقتحمت المعسكر المعروف بـ“معسكر 411 استطلاع“ والذي كان يتبع قوات الجيش الليبي حتى عام 2011 حين سيطرت عليه ميليشيا من مدينة ”جادو“، نفذت المهمة ”بسرعة بالغة“، ولم تحدث أي إصابات في صفوف القوة التابعة للجيش، مضيفًا أن قوات الجيش صادرت عدة آليات مسلحة وأسرت العديد من العناصر المسلحة المسيطرة على المعسكر، بمن فيهم آمر الميليشيا.

وهذه المرة الأولى التي يجري فيها الجيش الليبي عمليات عسكرية بمناطق الأمازيغ.

وكان وفد من أعيان الأمازيغ بمناطق جبل ”نفوسة“، قام الأسبوع الماضي، بزيارة إلى مقر قيادة الجيش الليبي بمنطقة الرجمة، شرق ليبيا، والتقى القائد العام للجيش الليبي، وناقش سبل دخول الجيش لمناطق الأمازيغ، لتأمين هذه المناطق.