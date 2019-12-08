اليونان: تركيا ”ابتزت“ حكومة الوفاق الليبية لتوقيع الاتفاق البحري

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، يوم الأحد، إن المذكرة الليبية التركية التي تحدد الحدود البحرية المشتركة في البحر الأبيض المتوسط، ​​هي نتاج ابتزاز تركي لحكومة الوفاق الليبية المحاصرة، وتخلو تمامًا من المضمون.

وأضاف دندياس، خلال حديث لقناة ”أنت 1“ التلفزيونية، أن ”الخطوة التركية كانت متوقعة منذ تموز/ يوليو الماضي، وتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنعها، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن حكومة طرابلس، التي تم ابتزازها من قبل تركيا، بسبب التقدم الذي أحرزه الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في الأيام الأخيرة، وقعت عليها“.

وتابع ديندياس: ”ستعد بلادنا مذكرة ستقدم إلى الأمم المتحدة وستتخذ كل تلك التدابير في إطار القانون الدولي وقانون البحار الذي سيثبت بطلان المذكرة“.

وأشار وزير الخارجية اليوناني أيضًا، إلى أن ”اليونان ومصر منخرطتان بالفعل في محادثات لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بهما“.

ورفض الجيش الوطني الليبي والحكومة المؤقتة والبرلمان الاعتراف بالمذكرة التي وقعتها حكومة الوفاق، فيما تشهد محاور القتال في طرابلس تقدمًا للجيش، في إطار مسعاه لتحرير العاصمة من الميليشيات.