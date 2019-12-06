بدء أول مناظرة انتخابية بين 5 مرشحين لرئاسة الجزائر

بدأت، مساء اليوم الجمعة، في قصر المؤتمرات الكبرى غرب الجزائر العاصمة، أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة، يوم الخميس المقبل، ويجري بثها عبر التلفزيون الرسمي والقنوات الخاصة.

ورافعت السلطة المستقلة للانتخابات، لصالح هذه المناظرة بعنوان ”الطريق إلى التغيير“، معتبرةً إياها مكسبًا من مكاسب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عقب 4 ولايات رئاسية مفعمة بالأحداث.

وتناقش المناظرة الانتخابية 4 محاور تخصّ الجوانب: الاقتصادية، والاجتماعية، والتربية والتعليم، علاوة على الصحة، والسياسة الخارجية.

ويجيب كل مترشح عن 13 سؤالًا، بإدارة 4 صحفيين من مؤسسات إعلامية مختلفة، في وقت يراهن فيه أنصار الخمسة على كسب رهان الناخب من خلال مآلات السهرة الانتخابية الأولى من نوعها.

وذكرت سلطة الانتخابات أن كل مترشح ”يملك الحق في الإجابة عن السؤال في أقل من دقيقتين، وبرمج كذلك سؤال أخير يتم طرحه على كل مترشح حول تطلعات الشعب الجزائري ويمكن الإجابة عنه في ظرف 3 دقائق“.