حافظ قائد السبسي يعلن إطلاق عملية ”ترميم كبرى“ لحزب ”نداء تونس“‎

أعلن المدير التنفيذي لحزب ”نداء تونس“، حافظ قائد السبسي اليوم الخميس، عن الشروع في الإعداد لما وصفه بـ“المؤتمر التوحيدي الاستثنائي للحزب، وذلك في خطوة لافتة تأتي عقب هزيمة كبيرة تعرّض لها الحزب خلال الانتخابات الماضية.

وقال حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قائد السبسي، في تدوينة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك“ إنّه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن تشكيل اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر التوحيدي الاستثنائي للنداء الكبير والتاريخي بقيادات ندائية واكبت التأسيس وقيادات حالية.

وأشار إلى أن ”المؤتمر المقبل، سيتم تنظيمه على قاعدة التجميع واستخلاص العبر من أخطاء الماضي وتصحيح المسار انتصارًا للمشروع الوطني الحداثي وتكريمًا لروح الفقيد الزعيم المؤسس الباجي قائد السبسي رحمه الله واستجابة لمقتضيات المرحلة القادمة“، وفق قوله.

ويأتي إعلان السبسي الابن بعد أن عرف الحزب هزيمة مذلة في الانتخابات التشريعية بحصوله على 3 مقاعد في المجلس النيابي الجديد.

وكان حزب ”نداء تونس”، قد اعترف بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقدّمًا اعتذاره للناخبين و“لأبناء الحزب“ الذي عاش سنوات من الانشقاقات والخلافات الحادة.

وقال النائب بالبرلمان المنتهية عهدته عن ”نداء تونس“ المنجي الحرباوي: ”نأسف لهذه النتيجة ونعترف بالهزيمة“، لكنه اعتبر أن ”هذه النتيجة ليست النهاية بل هي بداية جديدة، وهذا يتطلب من الجميع الوقوف والتأمل في النتيجة جيدًا والقيام بتقييم موضوعي حول الأسباب والمسبّبات التي أدت إلى هذه النتائج“.

وأضاف الحرباوي، في تصريح صحفي سابق: ”يجب في المقابل الاعتراف بالمسؤولية وتحميل الأطراف التي أوصلت الحزب إلى هذه المرحلة، كما يتطلب الوضع فتح الأبواب لكل الندائيات والندائيين مع ضرورة مراجعة التسيير وطرق العمل في العلاقات العمودية والأفقية للقيادات“ بحسب تعبيره.

يذكر أن حافظ قائد السبسي متواجد خارج تونس منذ حوالي 3 أشهر ولم يحضر جنازة والدته شدلية فرحات التي غيّبها الموت يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي.