بسبب ”إخوان تركيا“.. انسحاب وفد برلمان ليبي من ملتقى ”برلمانيون من أجل القدس“ في المغرب

أعلن وفد برلماني ليبي، انسحابه من المشاركة في ملتقى ”برلمانيون من أجل القدس“ المنعقد في المغرب، بسبب إعداده من قبل الإخوان المسلمين في تركيا.

جاء ذلك بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب الليبي، على لسان عضو المجلس النائب عادل محفوظ، المشارك في أعمال الملتقى، برفقة النائب محمد اجديد.

وقال محفوظ إن الوفد انسحب من المشاركة، بعد تسجيل اعتراضهم على أجندة المنظمة المعدة للملتقى ومتاجرتها بالقضية الفلسطينية، كما جاء ردًا على ما صدر عن الوفد الجزائري من إساءة تجاه ليبيا.

وأوضح البرلماني الليبي أن انسحابه برفقة اجديد، الممثلين لمجلس النواب الليبي، جاء ”لأن إعداد برنامج الملتقى، تم داخل تركيا من قبل جماعة الإخوان المسلمين، ووفقًا لأجنداته“.

ويهدف الملتقى، وفقًا للمنظمين، إلى تنسيق الجهود ووضع خطط عمل لتفعيل النشاط البرلماني المساند للقضية الفلسطينية دوليًا.

وعقد الملتقى العام الماضي في مدينة إسطنبول التركية تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر أن ”رابطة برلمانيون لأجل القدس“، هي هيئة مستقلة عالمية انطلقت في العام 2015، ومقرها إسطنبول، وتضم برلمانيين من مختلف الأقطار.

ويتكون وفد الرابطة المتواجد حاليًا في الرباط من 28 برلمانيًا يمثلون 18 دولة من دول المغرب العربي وغرب إفريقيا، إضافة إلى أعضاء من تركيا والأردن.