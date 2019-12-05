المغرب.. إنقاذ رجل علق داخل بئر لمدة 6 أيام (صور)

تمكنت مصالح الإنقاذ التابعة لإقليم ”سيدي ايفني“ جنوب المغرب، من إخراج رجل أربعيني من داخل بئر ضيق بقرية ”سيدي حساين أو علي“، بعدما علق به لمدة 6 أيام.

ونقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، خصوصًا أنه يعاني من حالة وهن شديد، لبقائه دون طعام وشراب طيلة تلك المدة.

واختفى الرجل الذي يعمل حارسًا، عن الأنظار ولم يعرف مكانه، وكاد يقضي نحبه في قعر البئر لولا أن أحد المارة سمع أنينه فسارع لإخبار السلطات المعنية.

وفتحت سلطات الأمن تحقيقًا في الواقعة، للكشف عن ملابساتها ومعرفة ما إذا كانت حادثا عرضيا أم بفعل فاعل.