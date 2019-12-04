المغرب يفكك خلية إرهابية على صلة بـ“داعش“

أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، تفكيك خلية مكونة من 4 أفراد، على صلة بـ“داعش”، بتنسيق مع الشرطة الإسبانية.

جاء ذلك في بيان لمكتب الأبحاث القضائية المركزي التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات).

وأفاد البيان بأن ”المكتب تمكن بتنسيق مع الشرطة الوطنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش وحاملة لمشاريع إرهابية، تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة“.

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن ”إيقاف 3 عناصر ينشطون بفرخانة وبني نصار (نواحي الناضور شمالي المغرب)، من بينهم شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية العراقية، تزامنًا مع اعتقال زعيم الخلية بضواحي العاصمة الإسبانية“.

وأظهرت التحريات أن عناصر الخلية ”كانوا يعقدون اجتماعات لتتبع الأوضاع الراهنة بالساحة السورية العراقية، وكذا التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية استجابة للدعوات المتكررة لقادة داعش التي تستهدف مختلف دول العالم“.

وكشف البيان أن العملية ”أسفرت عن حجز أجهزة ومعدات إلكترونية وهواتف نقالة وأقنعة وكتب ومخطوطات ذات طابع متطرف“.

وأشار إلى أنه ”سيتم تقديم المتشبه فيهم إلى العدالة، فور انتهاء التحريات التي تُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة“.