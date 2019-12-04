السودان.. ”داعش“ يهدد بالعنف لمنع عرض فيلم ”ستموت في العشرين“

هدد تنظيم ”داعش“ باستخدام العنف لمنع عرض الفيلم السوداني ”ستموت في العشرين“، الذي حاز عددًا من الجوائز العالمية.

وقال التنظيم إنه جاهز لما أسماه ”حماية الدين بالمجتمع“، و“استهداف نشر الفاحشة بين الناس“.

وأشار، في بيان، إلى أنه جاهز ”لاعتراض بث الفيلم في المكان والزمان المحددين“، متابعًا: ”وإن أدى ذلك للفداء بأحد المسلمين الأبرار لربهم ودينهم“، معتبرًا أن أي محاولة لعرض الفيلم تُعد قبولاً للتحدي.

وزعم التنظيم أنه يمتلك قائمة كاملة بأسماء وعناوين الممثلين في الفيلم، وبيانات القائمين على العرض، وأنه أرسل تهديدات لتلك القائمة.

وأعلنت مجموعة ”سودان فيلم فاكتوري“ المساهمة في إنتاج فيلم ”ستموت في العشرين“ والقائمة على توزيع الفيلم في السودان، الخميس الماضي، عن تقديم عروض تجارية للفيلم في عدد من دور السينما بالخرطوم ابتداءً من السادس عشر من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وقالت المدير التنفيذي لسودان فيلم فاكتوري، إيلاف الكنزي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن عروض الفيلم سيتم تقديمها برعاية من منتدى ”دال“ الثقافي للمرة الأولى في السودان.

وشارك الفيلم السوداني المقتبس عن رواية للأديب حمور زيادة، ومن إخراج أمجد أبو العلا، في عدة مهرجانات عالمية، وحصد الكثير من الجوائز.