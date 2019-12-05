بومبيو يزور المغرب وملفات أمنية واقتصادية هامة على طاولة النقاش

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للمغرب، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن بومبيو سيستعرض خلال الزيارة ”الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية“ بين واشنطن والرباط.

ومن المنتظر أن يلتقي بومبيو، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المغرب.

ويتضمن برنامج زيارة بومبيو لقاءات أخرى، من بينها لقاء مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كما سيعقد لقاءً مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وسيلتقي بومبيو بعدها بعبداللطيف الحموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو المسؤول الأول عن المخابرات المغربية.

وكان بومبيو قد وصف المغرب، عشية هذه الزيارة، بـ“أحد أقوى شركاء“ الولايات المتحدة في المنطقة، مبرزًا تطلعه ”إلى استعراض الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين واشنطن والرباط ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية“.