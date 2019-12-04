”قمة الناتو“.. الاتحاد الأوروبي يطالب بتسليمه مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا

طالب زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لندن، عبر قمة حلف شمال الأطلسي ”الناتو”، حكومة الوفاق الليبية وتركيا بضرورة تسليم الاتحاد نسخة من مذكرة التفاهم بينهما بدون أيّ تأخير.
كما أعرب الزعماء الأوروبيون عن دعمهم لقبرص واليونان في مواجهة الأنشطة التنقيبية لتركيا في مناطق شرق المتوسط.
وانطلق في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، اجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه.
ويشارك في الاجتماع زعماء الدول الأعضاء، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال قبل القمة: إنّ ”الناتو يعاني من موت دماغي بسبب عملية نبع السلام شمال سوريا“، مما دفع أردوغان للرد على نظيره الفرنسي قائلًا له: ”عليك أولًا أنّ تفحص موتك الدماغي“.
ووسط خلافات حول مصير الحلف ودوره، بدأت القمة والتي تمسك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحلف يعاني من حالة ”موت دماغي“، فيما اعتبر نظيره الأمريكي دونالد ترامب تلك التصريحات ”مهينة ومسيئة“.