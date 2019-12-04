”قمة الناتو“.. الاتحاد الأوروبي يطالب بتسليمه مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

طالب زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لندن، عبر قمة حلف شمال الأطلسي ”الناتو”، حكومة الوفاق الليبية وتركيا بضرورة تسليم الاتحاد نسخة من مذكرة التفاهم بينهما بدون أيّ تأخير. كما أعرب الزعماء الأوروبيون عن دعمهم لقبرص واليونان في مواجهة الأنشطة التنقيبية لتركيا في مناطق شرق المتوسط. وانطلق في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، اجتماع زعماء حلف شمال…