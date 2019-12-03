المغرب.. إحالة ”مول الكاسكيطة“ للمحاكمة بسبب ”الفيديو المسيء“

أحالت السلطات المغربية محمد السكاكي، المعروف بلقب ”مول الكاسكيطة“ ( صاحب القبعة)، بتهمة نشر مقطع فيديو اعتبر مسيئًا للمغاربة.

وأوقفت أجهزة الأمن المغربية السبت الماضي، محمد السكاكي، بعد ساعات من بثه شريط فيديو، وجّه فيه انتقادات للنظام وملك البلاد وإهانات لعموم الشعب واصفًا إياه بـ“الغباء“ وبـ“شعب الحمير“.

وقال وكيل المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية، إنّ ”النيابة العامة تلقت شكاوى لمجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة، يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر“.

وتابع: ”بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون“.

وأضاف أن ”المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه دخلًا ماليًا شهريًا يتراوح بين 20 ألف و30 ألف درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية“.

وخلُص البيان إلى أن ”إحالة المعني إلى المحكمة لمحاكمته طبقًا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة السب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات“.