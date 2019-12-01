السلطات المغربية تؤكد اعتقال ”مول الكاسكيطة“ لنشره فيديو مسيئًا

أكدت السلطات المغربية اليوم الأحد، اعتقال محمد السكاكي، المعروف بلقب ”مول الكاسكيطة“ ( صاحب القبعة)، بتهمة نشر مقطع فيديو اعتبر مسيئًا للمغاربة.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت يوم أمس السبت، محمد السكاكي، وذلك بعد ساعات من بثه شريط فيديو، وجّه فيه انتقادات للنظام وملك البلاد وإهانات لعموم الشعب واصفًا إياه بـ“الغباء“ وبـ“شعب الحمير“.

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة سطات قرب الدار البيضاء، اليوم إن صاحب قناة ”مول الكاسكيطة“، تم توقيفه ويخضع للتحقيق بتهمة نشره فيديو تضمن ”عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية“.

وقالت النيابة العامة: ”إثر نشر فيديو بموقع يوتيوب بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بإحدى القنوات تحمل اسم “مول الكاسكيطة”، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم، وحاطة من كراماتهم، وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية“.

وأشار البلاغ إلى ”ضبط كمية صغيرة من المخدرات بحوزة المعني بالأمر وقت إلقاء القبض عليه، وسيتم تقديمه إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم“.

وسبق أن قضى مول الكاسكيطة 8 سنوات داخل السجن ”بتهم تتعلق بالوشاية الكاذبة وبث ادعاءات ووقائع كاذبة، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخصة“ وبعد خروجه من السجن عام 2018، عاد للظهور على قناته.