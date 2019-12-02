فرنسا تتراجع عن تسليم حكومة الوفاق الليبية 6 قوارب

تراجعت فرنسا عن تسليم 6 قوارب سريعة لجهاز خفر سواحل ليبيا، التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، وفق ما ذكرت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

وحسب تقرير نشرته الصحيفة، فإن ”وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي كانت قد أعلنت في شهر فبراير/شباط عن التبرع بالقوارب السريعة التي يبلغ طول الواحد منها 12 مترًا، وهي من طراز سيلينجر، إلى خفر السواحل الليبي“.

وجاء في التقرير، أن ”وزارة الدفاع الفرنسية وجهت مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، جاء فيها: إذا كان النقل قد تم اعتباره لمصلحة ليبيا، فقد قرر الوزير عدم تسليم القوارب إلى هذه الدولة ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”8 منظمات غير حكومية طالبت بإلغاء تسليم هذه القوارب، وبررت ذلك بأن الوضع في ليبيا لا يسمح بهذا التبرع، وأن البلاد غرقت في حالة من الفوضى منذ 2011″.