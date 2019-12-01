حكومة الوفاق تعتقل سفير ”القاعدة“ في ليبيا عبدالحكيم الحصادي

قال مصدر أمني بمطار معيتيقة إن قوة الردع التابعة لحكومة الوفاق الليبية ألقت القبض على عبدالحكيم الحصادي فور عودته من إحدى الرحلات الدولية إلى المطار.

وأشار المصدر بأن الحصادي الذي يقوم بمهام الملحق الثقافي في سفارة الوفاق في أندونيسيا أودع على الفور سجن الردع التابع لقوة الردع الملحق بالمطار.

والحصادي من أهم القيادات المسؤولة عن الاغتيالات في درنة، حيث تطارده قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية على خلفية عدة عمليات إرهابية منها عملية تصفية عدد من الجنود قبض عليهم في بدايات الثورة الليبية وتحديدا في 19 فبراير.

كما تحمله السلطات الأمنية والقضائية في شرق البلاد مسؤولية اغتيالات القضاة وضباط الشرطة في مدينة درنة.

يذكر أن الحصادي يطلق عليه ”سفير القاعدة في ليبيا “ غادر ليبيا سنة 1995 ليستقر به المقام في أفغانستان، قبل أن يعود، بعد الثورة الليبية في 17 من فبراير 2011، ليؤسس ميليشيا ”شهداء بوسليم“، الكتيبة الأوسع انتشارًا بين التنظيمات المسلحة في مدينة درنة، والتي انتقلت بعد ذلك إلى الكثير من المدن الليبية، خاصةً في جنوب العاصمة طرابلس؛ حيث تسيطر على حي ”أبوسليم“ الشعبي.