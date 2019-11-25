الجيش الليبي يسيطر على مواقع عسكرية جديدة جنوب طرابلس

نجح الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، في تحقيق مزيد من التقدم والسيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية، كما أحبط محاولة التفاف قامت بها الميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق بجنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، المنذر الخرطوش، إن اللواء 106 مجحفل والكتائب المساندة وعلى رأسها كتيبة عقبة بن نافع نجحت في ضرب مجموعة مسلحة حاولت الالتفاف على مفترق الطويشة الاستراتيجي، إضافة إلى مجموعة أخرى حاولت الهجوم على مواقع القوات المسلحة في محيط الرملة.

وأضاف الخرطوش، في تصريحات صحفية، أن مدفعية الهاوزر نجحت يوم الأحد في تدمير مخزن ذخيرة في محيط كوبري السواني.

وأكد أن اللواء 73 مشاة تقدم يوم الاثنين في نقاط جديدة في محيط معسكر النقلية بعد محاولات يائسة للجماعات المسلحة لوقف التقدم.

من جهة أخرى، نعى الخرطوش مقتل الجندي هاشم عبدالحميد الدرسي من الكتيبة 303 مدفعية التابعة للواء 73 مشاة، والذي لقي حتفه أثناء العمليات القتالية بالعاصمة الليبية طرابلس.