”العدالة والتنمية“ يلوح بإمكانية التحالف مع أكبر أحزاب المعارضة في المغرب

لوّح قيادي بارز في حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في المغرب بإمكانية تحالف حزبه مع ”الأصالة والمعاصرة“ أكبر حزب معارض بالمملكة.

ومنذ وصوله إلى السلطة، ظل حزب ”العدالة والتنمية“ يرفض أي تقارب سياسي مع حزب ”الأصالة والمعاصرة“ والذي أعلن في أكثر من مناسبة أنه جاء لمحاربة الإسلام السياسي بالمملكة.

وقال عبدالله بوانو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه ”يلمس أن الأصالة والمعاصرة يتجه إلى أن يصبح حزباً وطنياً كباقي الأحزاب“.

وأضاف في حوار صحفي مع موقع ”هسبريس“ المغربي قائلاً: ”إذا انتفت في حزب الأصالة والمعاصرة العناصر التي جعلت منه حزباً للتحكم فلا مشكلة لنا في التحالف معه“.

ويعد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تأسس العام 2008 من قبل فؤاد عالي الهمة، الذي يوصف في المغرب بأنه ”صديق الملك“ محمد السادس ومستشاره الخاص، أكبر كيان سياسي معارض لحكومة سعد الدين العثماني، والغريم التقليدي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.