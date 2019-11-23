المغرب.. مصرع بحاران وفقدان 14 إثر غرق مركب للصيد

لقي بحاران مغربيان حتفهما، الجمعة، إثر غرق مركب للصيد، بسواحل إقليم ”سيدي إفني“ جنوب البلاد ، في الوقت الذي لا يزال 14 آخرين في عداد المفقودين.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته السلطات المحلية لإقليم ”سيدي إفني“، وفق وكالة المغرب الرسمية.

وقالت السلطات إنه ”تم الجمعة، العثورعلى جثتي شخصين على بعد 20 ميلا بحريا من الساحل جنوب غرب إقليم سيدي إفني، حيث تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بسيدي إفني“.

وأضافت السلطات أنه تم تحديد هوية أحد الضحيتين الذي تم العثور عليهما، حيث يتعلق الأمر بأحد أفراد طاقم مركب للصيد يحمل اسم، مسناوي، أبحر انطلاقًا من ميناء طانطان منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وعلى متنه 16 بحارًا يشكلون طاقم المركب.

وتابعت: ”فقد الاتصال بالمركب في الساعات الأولى من صباح الجمعة، لتنطلق تبعًا لذلك عملية البحث لتحديد موقع المركب والتي أسفرت عن العثور على الجثتين المشار إليهما“.

وأكدت أن عمليات البحث جارية مع تعبئة جميع الوسائل الضرورية للبحث عن المركب والبحارة الذين كانوا على متنه، وأنه سيتم إبلاغ الرأي العام بكافة المستجدات في الموضوع.

وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية، أمطارًا عاصفية مصحوبة برياح.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن تكون الأجواء ممطرة في عدد من مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة.