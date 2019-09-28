المغرب.. 7 قتلى في غرق قارب للهجرة السرية

عثرت السلطات المغربية، اليوم السبت، على 7 جثث لمواطنين مغاربة، بينهم امرأة؛ إثر جنوح قارب مطاطي كانوا يستقلونه بغرض الهجرة السرية صوب الضفة الأوروبية.

وأكدت السلطات المحلية لعمالة المحمدية قرب العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء، في بيان، أنه تم العثور أيضًا على 3 أشخاص فاقدين للوعي بشاطئ ”زناتة“، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بمدينة المحمدية.

وشددت السلطات على أن عناصر الوقاية المدنية ما زالت تبحث عن ركاب آخرين محتملين بالزورق المذكور، حيث عبأت كافة الإمكانيات اللازمة.

وفتحت السلطات المغربية تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقًا موسعًا في الحادثة؛ لتحديد ظروفها وملابساتها.

وقدرت مصادر إعلامية محلية أن يكون عدد المهاجرين الغرقى 20 شخصًا، في ظل عدم وجود أي معلومات رسمية حول الفاجعة إلى حدود الساعة.