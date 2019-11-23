حرس السواحل الليبي ينقذ 433 مهاجرًا غير شرعي خلال 3 أيام

أعلن حرس السواحل في ليبيا اليوم السبت، إنقاذ أكثر من 430 مهاجرًا غير شرعي، في البحر الأبيض المتوسط من ضمنهم امرأة وضعت طفلة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الحرس في بيان، إنّ ”زوارقه اعترضت أربعة قوارب تقل 284 مهاجرًا يوم الأربعاء، قبالة شواطئ الزاوية والقرابولي وأبو كماش والعاصمة طرابلس، في طريقهم إلى أوروبا“، مشيرًا إلى ”قيامه بتسليم المهاجرين إلى السلطات ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز“.

وأشار كذلك إلى ”اعتراضه قاربًا آخر على متنه 99 مهاجرًا شمال غرب مدينة الخمس الساحلية يوم الخميس، من ضمنهم امرأة حامل أنجبت طفلة بمساعدة أحد طواقم زورق الإنقاذ فزان التابع لحرس السواحل، وجرى نقلها وطفلها إلى مستشفى في المدينة“.

وبين أيضًا أنّه ”أوقف قاربًا سادسًا على متنه 50 مهاجرًا قبالة مدينة الخمس أمس الجمعة“.