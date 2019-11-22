الأمم المتحدة ”قلقة“ من تصاعد وتيرة رحلات المهاجرين من ليبيا

المصدر: أ ف ب

أشارت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى ”تصاعد وتيرة“ رحلات المهاجرين من ليبيا بعد غارات جديدة على طرابلس وضواحيها التي تشهد معارك دامية منذ نيسان أبريل.

وفي بيان، أعربت منظمة الهجرة الدولية عن قلقها ”للتطورات الأخيرة في ليبيا، حيث رصدت خلال 48 ساعة تسع سفن على الأقل تنقل أكثر من 600 مهاجر على طريق المتوسط الأوسط“.

وأعلنت متحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: ”أخذت سفن اوشن فايكينغ وأوبن أرمز على عاتقها خمس سفن، وأعيدت أربع سفن إلى ليبيا“.

وأوضحت أن سفينة عاشرة وصلت بـ“وسائلها الخاصة“ يوم الخميس إلى لامبيدوسا في إيطاليا وعلى متنها 74 شخصًا.

وتابعت: ”يأتي هذا التصاعد الواضح في الرحلات البحرية من ليبيا في حين تتعرض العاصمة طرابلس وضواحيها لأعنف قصف منذ بدء النزاع في نيسان أبريل“.

ومنذ مطلع العام أرسل أكثر من 8600 مهاجر إلى مراكز احتجاز ليبية غالبًا ما تكون مكتظة حيث كشفت الأمم المتحدة ”ظروفًا غير مقبولة وانتهاكات لحقوق الانسان وعمليات اختفاء“.

وفي نهاية تشرين الأول أكتوبر قررت إيطاليا تجديد اتفاق مثير للجدل لكنه فعال وقع في 2017 مع ليبيا، ينص على تقديم مساعدة مالية وتدريب خفر السواحل الليبيين لوقف تدفق المهاجرين بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وبدعم أوروبي دربت إيطاليا وجهزت خفر السواحل الليبيين وتستمر في دعمهم بموجب هذا الاتفاق.