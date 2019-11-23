الجيش الوطني يسيطر على مناطق استراتيجية في الجنوب الليبي

قال مصدر عسكري ليبي إن قوات تابعة للجيش الليبي استعادت مناطق جديدة في الجنوب الليبي بعد إحكام السيطرة على مدينة مرزق، أكبر مدن الجنوب الحدودية، وذلك بعد شهور من سيطرة ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق تضم بعض المرتزقة الأجانب.

وأضاف المصدر العسكري من المنطقة العسكرية الجنوبية، لـ ”إرم نيوز“، أن وحدات من الجيش وصلت لبلدة أم الأرانب الواقعة في منتصف الطريق بين عاصمة الجنوب سبها ومدينة مرزق، وهي تمثل نقطة إستراتيجية هامة للربط بين أكثر من منطقة في الجنوب.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش وصلت إلى قاعدة الويغ، وبدأت الانتشار في محيطها وتشكيل نقاط سيطرة وحماية؛ من أجل إعادة تفعيل القاعدة كنقطة مراقبة جوية لمحيط مدن وقرى بمحاذاة الحدود التشادية والنيجيرية.

وأضاف المصدر بأن آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء بلقاسم الأبعج وصل إلى منفذ التوم الحدودي بين ليبيا وتشاد، حيث تفقد القوات التي وصلت للمنفذ خلال عملية خاطفة قادها بنفسه، خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن سيطرة تامة للجيش الليبي بدأت من مرزق ووصلت إلى مناطق القطرون ومشروع الويغ الزراعي وقاعدة الويغ الجوية ومنفذ التوم الحدودي وتجرهي، وصولًا إلى أم الأرانب.