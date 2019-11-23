القيادة الأمريكية في أفريقيا تعلن فقدان طائرة بدون طيار فوق طرابلس الليبية

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الجمعة، عن فقد طائرة بدون طيار تابعة لها فوق الأجواء الليبية، الخميس.

وقال بيان صادر عن ”أفريكوم“ إن ”طائرة بدون طيار تابعة للقيادة الأمريكية في أفريقيا، متحكم فيها عن بعد، اختفت عن شاشات الرادار وهي فوق منطقة طرابلس الليبية يوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري“.

وأشار البيان إلى أن ”هذه الطائرات كانت تراقب الوضع الأمني في ليبيا، والأنشطة الإرهابية، كما أن هذه العمليات (التي تتم بطائرات بدون طيار) تلعب دورًا هامًا في التصدي للإرهاب بليبيا، وتتم من خلال تنسيق تام مع الحكومة“.

وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق حول الحادث للوقوف على ملابساته.

وكانت السفارة الإيطالية في ليبيا، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تحطم طائرة بريديتور (متحكم بها عن بعد) على الأراضي الليبية.

وأوضحت السفارة أن الطائرة كانت في مهمة لدعم عملية (البحر الآمن)، لافتة إلى أن ”التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث“.