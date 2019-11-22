تونس.. تغييرات لعدد من المحافظين بسبب ”التقصير“‎

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد قرر إجراء حركة جزئية بسلك المحافظين تم بمقتضاها إعفاء منور الورتاني محافظ الكاف (شمال غرب البلاد) من منصبه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم نقل مختار النفزي محافظ أريانة إلى محافظة الكاف ، وتعيين سمير عبد الجواد محافظًا لأريانة، وتعيين محمد رضا مليكة محافظًا لمحافظة نابل جنوب العاصمة تونس، خلفًا لسلوى الخياري التي تقدمت باستقالتها من منصبها.

ولم يوضح بلاغ الوزارة خلفيات هذه التغييرات التي شملت عددًا من المسؤولين السامين في الدولة في هذه المرحلة، غير أن متابعين للشأن السياسي في تونس أكدوا أنّ قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إعفاء محافظ الكاف منور الورتاني يأتي على خلفية تسجيل تقصير إداري وتجاوزات عديدة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قام بزيارة إلى محافظة الكاف قبل يومين شملت المدرسة العليا للفلاحة، ومسكنًا للطالبات، ومخبر المدرسة العليا للفلاحة بالجهة، ولاحظ الوضع المزري في هذه المؤسسات ونقص التجهيزات.

وقد أبدى سعيّد أسفه لظروف عيش الطالبات الصعبة في المبيت، وغياب آلات التدفئة، وتوجّه لهنّ بالقول:“أعانكنّ الله ومنحكن القوة والصبر على الوضع الذي تعشنه.. أنتن بالفعل ضحايا“.

واعتبر مراقبون أن قرار إعفاء محافظ الكاف جاء على خلفية هذه الزيارة التي رأى فيها رئيس الدولة تقصيرًا من المسؤول الأول عن المحافظة، وإهمالًا يذهب ضحيته التلاميذ والطلاب الذين يواجهون ظروفًا صعبة.