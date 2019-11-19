تونس تستعيد 4 متشددين من مناطق النزاع

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس مختار بن نصر، الثلاثاء، أن بلاده استقبلت 4 متشددين عادوا مؤخرًا من بؤر التوتر، وذلك في أعقاب جدل أثارته أنباء متواترة في الآونة الأخيرة بشأن قرب ترحيل تركيا لمقاتلين تونسيين.

وقال بن نصر إنّ جميع التونسيين العائدين من مناطق النزاع سيقدمون للعدالة فور وصولهم إلى البلاد باستثناء الأطفال دون سن الثالثة عشرة، مشيرًا إلى أنه ”يجب على الحكومة الجديدة أن تقبل هؤلاء المواطنين التونسيين العائدين من بؤر التوتر، التزامًا بتعهدات تونس الدولية“.

وأشار إلى أن تونس استقبلت أربعة أشخاص من بؤر التوتر بمساعدة البلدان التي تعهدت بمساندة تونس في هذا المجال، دون أن يذكر اسم هذه البلدان، مضيفًا أن المفاوضات جارية حاليًا لتسريع استقبال خمسة تونسيين آخرين يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب.

وطمأن المسؤول التونسي مواطني بلاده حيال خطورة عودة المتشددين المشتبه بهم إلى تونس، وقال: ”ليس هناك ما يدعو للقلق“، متهمًا بعض وسائل الإعلام بتضخيم القضية وإثارة قلق التونسيين بمعطيات خاطئة ومتسرعة، وفق قوله.

وتابع أن اللجنة تتابع الملف عن كثب، وأنه ”لا جدال في أن كل تونسي عائد من مناطق النزاع تتم إحالته الى القضاء حال وصوله إلى التراب الوطني، وبالنسبة للأطفال دون سن 13 الذين فقدوا والديهم فإن الدولة ستتكفل بهم فورًا“، حسب قوله.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على استعادة الأطفال العالقين في ليبيا الذين تأجلت عودتهم عدة مرات الى البلاد بسبب القتال الدائر هناك.