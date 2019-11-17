مسلحو ”الوفاق“ يحتجزون طائرة للخطوط الليبية في مصراتة

احتجز مسلحون يتبعون لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الأحد، الطائرة الوحيدة العاملة في شرق البلاد، والتابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية في مطار مصراتة الدولي.

وقالت الشركة في بيان، إنّ ”الطائرة احتجزت بعد هبوطها في مطار مصراتة في رحلة دون ركاب، بغرض إجراء الصيانة اللازمة لها“.

وأشار البيان إلى أنّ ”خللًا فنيًا طارئًا لحق بالطائرة وكان لزامًا إصلاحها على وجه السرعة“، موضحًا أنّه تم محاولة إصلاحها في تونس، لكن تعذّر ذلك، وأيضًا في مطار بنينا في بنغازي.

وبيّنت الشركة أنّها ”لم تتمكن من توفير قطع غيار للطائرة، حتى تم التواصل والتنسيق مع الإدارة الفنية بطرابلس، وتم الاتفاق على أن تقوم الطائرة برحلة بدون ركاب للقيام بصيانتها بشكل عاجل في مطار مصراتة، على أن تعود في اليوم نفسه (..)“.

وقالت إنّه ”تم إصلاح العطل من قبل مهندسي الشركة في مطار مصراتة، وبعد إعداد وتجهيز الطائرة للإقلاع تم إيقافها من قبل شخص يدعى حسين بلاعو، الذي يشغل وظيفة مساعد مدير مطار مصراتة بدون أيّ سبب يذكر، مع العلم أن هذه الطائرة هي الوحيدة بالمنطقة الشرقية وتغطي جميع الرحلات الخاصة بشركة الخطوط الجوية الليبية من مطار بنينا بشكل يومي“.

يذكر أنّ صيانة طائرات الخطوط الليبية كانت تقتصر على مطار معيتيقة بطرابلس، وتم نقلها إلى مصراتة بعد تعليق العمل فيه.