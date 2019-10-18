الجيش الليبي يعلن تدمير أكبر مخزن أسلحة للميليشيات في مصراتة

أعلن الجيش الليبي، عن تدمير أكبر مخزن أسلحة ومعدات للميليشيات داخل مصراتة، وذلك خلال تنفيذ غارات جوية استهدفت معسكر الحامية وأهدافًا أخرى في المدينة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إنّ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة نفّذ غارات جوية في مصراتة، أسفرت عن ”انفجارات كبيرة جرّاء تدمير واحتراق مستودع لتخزين الصواريخ والذخائر كانت تستخدمه الميليشيات طيلة الفترة الماضية“.

وأضافت أنّ ”الغارات كانت نتيجة عمل لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة، التي حددت مواقع كانت تستخدم لتخرين الذخائر ومعدات الدفاع الجوي التي وصلت للميليشيات من تركيا“، وفق قولها.

وشدد البيان على أنّ ”سلاح الجو قام بتنفيذ هذه الضربات بدقة متناهية، وأصابت أهدافها دون التأثير على أي منشأة أو مرفق مدني“.

كما نفى الجيش ما تداول بشأن إسقاط إحدى طائراته داخل مدينة مصراتة، مؤكدًا أن ”الطائرات أنهت مهمتها وعادت إلى قواعدها بسلام“.

ويشن الجيش الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي ”لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات“.