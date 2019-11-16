الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في طرابلس

سيطر الجيش الوطني الليبي، على مواقع عدة في طرابلس، بعد تكثيف عملياته لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة لحكومة الوفاق.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“ اليوم السبت إن ”الجيش سيطر على مواقع عدة وتمكن من التقدّم باتجاه العاصمة طرابلس في تطور لافت بعد أيام من الاشتباكات المتقطعة ”.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش الوطني تمكنت من تضييق الخناق على المجموعة المسلحة التي تقهقرت جرّاء الضربات الدقيقة للجيش التي استهدفت تحصينات المجموعات الإرهابية ومخازن للسلاح والذخيرة.

وتابع ”تمكن سلاح الجو من ضرب التشكيلات المسلحة في معاقل حساسة ما من شأنه أن ينهك تلك الجماعات المارقة التي كبدناها خلال الساعات الماضية خسائر فادحة“.

وطالبت قوات الجيش أهالي منطقة صلاح الدين، بعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات، والابتعاد عن مواقع المجموعات المسلحة، وتجمعاتهم، ومخازن الذخائر، والمعدات والآليات المسلحة ضمانًا لسلامة المدنيين وعدم التأثير على تحركات الجيش .

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن ”هذه الضربات تأتي في إطار العمليات العسكرية الشاملة ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة والميليشيات الإجرامية التي انتهكت سيادة الدولة وهددت أمنها وسلامة أراضيها ودمرت اقتصادها وبددت مواردها“.

وقال المسماري: ”إن قوات الجيش الوطني، نفذت مساء أمس الجمعة، عمليات عسكرية برية وغارات جوية على مواقع وتمركزات معادية في محيط طرابلس“، موضحًا أن ”قوات الجيش نفذت غارات جوية على 3 شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية“.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، تدمير أهداف ومواقع للمجموعات المسلحة في تاجوراء من خلال 3 ضربات استهدفت مستودعات للذخيرة، وتمكنت من إلقاء القبض على عنصرين من المسلحين والقضاء على اثنين آخرين.

يذكر أن الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني وتشكيلات الوفاق، جنوب العاصمة الليبية قد دخلت في شهرها السابع.