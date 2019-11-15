 الجيش الليبي يعلن استهداف آليات تابعة لـ“ميليشيات الوفاق“ في محيط طرابلس – إرم نيوز‬‎

الجيش الليبي يعلن استهداف آليات تابعة لـ“ميليشيات الوفاق“ في محيط طرابلس

الجيش الليبي يعلن استهداف آليات تابعة لـ“ميليشيات الوفاق“ في محيط طرابلس

المصدر: عبدالعزيز الرواف – إرم نيوز

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن قوات الجيش نفذت، الجمعة، عددًا من العمليات البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في محيط العاصمة طرابلس.

وأوضح المسماري، في تصريح مكتوب على حسابه في فيسبوك، أن الجيش الليبي نفذ يوم الجمعة عدة عمليات عسكرية منها البرية وكذلك الجوية ضد مواقع وتمركزات معادية“ تابعة للوفاق“ في محيط العاصمة طرابلس، وأن إحدى الغارات الجوية استهدفت ثلاث شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة.

وبين أن الضربات كانت دقيقة للغاية ونتج عنها خسائر فادحة في صفوف الميليشيات .

وبحسب البيان، فإن ”طائرات الجيش الليبي لا تزال تجوب سماء العمليات للاستطلاع والمراقبة وتدمير العدو“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الأزمة الليبية
الجيش الليبي
الحكومة الليبية
السواحل الليبية
المغرب العربي
تاغ
خليفة حفتر
طرابلس
قوات الوفاق
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة