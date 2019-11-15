الجيش الليبي يعلن استهداف آليات تابعة لـ“ميليشيات الوفاق“ في محيط طرابلس

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن قوات الجيش نفذت، الجمعة، عددًا من العمليات البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في محيط العاصمة طرابلس.

وأوضح المسماري، في تصريح مكتوب على حسابه في فيسبوك، أن الجيش الليبي نفذ يوم الجمعة عدة عمليات عسكرية منها البرية وكذلك الجوية ضد مواقع وتمركزات معادية“ تابعة للوفاق“ في محيط العاصمة طرابلس، وأن إحدى الغارات الجوية استهدفت ثلاث شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر إجرامية وإرهابية في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة.

وبين أن الضربات كانت دقيقة للغاية ونتج عنها خسائر فادحة في صفوف الميليشيات .

وبحسب البيان، فإن ”طائرات الجيش الليبي لا تزال تجوب سماء العمليات للاستطلاع والمراقبة وتدمير العدو“.