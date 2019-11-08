الجيش الليبي يحقق تقدمًا في محور ”عين زارة“ بعد اشتباكات عنيفة بطرابلس

اندلعت اشتباكات ليل الخميس بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“ إن ”وحدات الجيش سيطرت على منطقة الأربع شوارع السويحلي وشيل السويحلي بمحور عين زارة، بعد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة“.

وأشار المصدر إلى أن ”محاور القتال في العزيزية والساعدية والمطار وطريق المطار ومنطقة الأصفاح وخلة الفرجان شهدت أيضًا اشتباكات قوية بالأسلحة الثقيلة، فيما شهد محورا الخلاطات ووادي الربيع عمليات كر وفر، إثر محاولة المليشيات تنفيذ هجوم معاكس“.

من جهة آخرى، تضاربت الأنباء حول مقتل أو إصابة قيادي كبير من مصراته في قصف جوي مساء الخميس.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل خبر مقتل أو إصابة آمر الكتيبة 301 القيادي عبدالسلام الزوبي، والتابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في غارة جوية على إحدى المقرات.

وتحدثت أنباء أخرى عن إصابته أو مقتله بقصف مدفعي موجه استهدف مخزن ذخيرة بمنطقة ”الكريمية“.

لكن حسابات موالية لمليشيات الوفاق نفت صحة الأنباء الواردة بشأن مقتل الزوبي، معتبرة أنها مجرد شائعات.