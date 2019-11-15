رئيس وزراء تونس المكلف يتعهد بتشكيل حكومة ”كفاءات“

قال رئيس وزراء تونس المكلف، الحبيب الجملي، مساء اليوم الجمعة، إنّ الحكومة المقبلة ستكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة.

وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب تكليف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الحبيب الجملي رسميًا بتشكيل الحكومة، بعد أن رشحته حركة النهضة الإسلامية، التي تتمتع بأغلبية نسبية في البرلمان.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية ”شدد الجملي، على أنّ تشكيل الحكومة سيعتمد على الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية“.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية المكلف أنّه ”سيسعى إلى العمل على إيجاد برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أيّ حزب“، مشيرًا إلى أنّه ”يعول في هذا الصدد على مساهمات المنظمات الوطنية، وهيئات المجتمع المدني، ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى“.