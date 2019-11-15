قيس سعيّد يكلف الحبيب الجملي رسميًا بتشكيل الحكومة التونسية

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، الحبيب الجملي رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء خبر التكليف في بيان مصحوب بصور أجواء قرار التكليف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والحبيب الجملي، نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على موقع ”فيسبوك“.

وجاء التكليف الرسمي بعد توجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى قصر قرطاج لاقتراح مرشح الحركة لمنصب رئاسة الحكومة.

ونشر في الأثناء القيادي بحزب حركة النهضة نور الدين البحيري تدوينة عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ أعلن من خلالها أنّ ”المهندس الحبيب الجملي، كاتب الدولة السابق لدى وزير الفلاحة، هو مرشح مجلس شورى حركة النهضة لرئاسة الحكومة“.

وتشبثت حركة النهضة باقتراح الحبيب الجملي رغم الاعتراض الذي لاقاه ترشيحه من قبل الاتحاد التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، إلى جانب منظمة الأعراف، ما يحدّ من الحزام السياسي المفترض للموافقة على الحكومة التي سيعلن الجملي عن تشكيلها مسبقًا.