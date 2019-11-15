جزائريون يتظاهرون في جمعة ”ماطرة“ للمطالبة بتأجيل الانتخابات (صور)

تظاهرات جماهير حاشدة في الجزائر اليوم الجمعة، للمطالبة بتغيير النظام السياسي وسط تباين في مواقف المحتجين بين داعم للانتخابات الرئاسية ورافض لها، بسبب الظروف السياسية الراهنة.

وفرضت قوات الأمن الجزائري إجراءات أمنية في بعض شوارع العاصمة والمدن الكبرى، تُعد أكثر تشديدًا من سابقها في الحراك الشعبي، المستمر منذُ 22 من شهر فبراير/شباط الماضي.

والتزمت قوات الشرطة بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، ما منع وقوع صدامات بين الطرفين، فيما لم توقف الأمطار زحف المحتجين من بلديات العاصمة نحو وسطها وبالضبط البريد المركزي، حيثُ الساحة الرمزية للحراك.

وهتف المحتجون في الجمعة ”رقم 39″، ضد إجراء انتخابات رئاسية بـ5 مرشحين، شغلوا وظائف حكومية سامية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وافتكوا تأشيرة المرور إلى حملة انتخابية تبدأ يوم الأحد القادم، وسط أجواء من التوتر.

ويعتقد متظاهرون أن الظرف الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية، ويطالبون بإرجاء الموعد الانتخابي إلى العام 2020، حتى يتم الاتفاق على ظروف سياسية مريحة، بينما ترى الحكومة الجزائرية العكس.

واعتبر وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، أن ”المرحلة حساسة وتستدعي تجند كل الجزائريين مع احترام الحريات الفردية والجماعية، بما يضمن سلمية الحراك المستمر؛ لأن المطلب الأساسي هو انتخاب رئيس جديد للبلاد، يواصل مهام الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية“.

وحذّر من تداول أنباء مغلوطة أو تحريضية، لغرض وقف ”المسار الانتخابي وكبح المسيرة التنموية“، مبرزًا أهمية ”اختيار الأصلح لقيادة الجزائر“، في إحالة مباشرة على المُضيّ في الاستحقاق الرئاسي.