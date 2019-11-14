منجي مرزوق مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة التونسية

أعلن مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، اليوم الخميس، حسم ترشيح منجي مرزوق لرئاسة الحكومة التونسية، كشخصية سياسية مستقلة قريبة منها، بعد اجتماع لمجلس الشورى للحركة.

وقالت مصادر مطلعة داخل حركة النهضة لـ“إرم نيوز“ إن قرار ترشيح منجي مرزوق يأتي كخيار نهائي بعد غلق التفاوضات مع جميع الأطراف السياسية، وضمان حزام سياسي داخل البرلمان التونسي للتصويت على الحكومة التي سيكلف بتشكيلها.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، إن مجلس الشورى كلف رئيس الحركة بإبلاغ قرار ترشيح رئيس الحكومة المتفق عليه لرئيس الجمهورية قيس سعيد غدًا، احترامًا لمؤسسات الدولة.

وأضاف الهاروني، أن الاتفاق حول الشخصية التي سيعلن عنها رسميًا في وقت لاحق جاء بعد مشاورات مطولة تدارست خلالها الحركة 10 أسماء تجمعها الكفاءة والنظافة والنزاهة وعلاقتها مع الإدارة، إضافة إلى ”استعدادها للتعامل في إطار خيارات النهضة وغير النهضة من مختلف القوى السياسية وقدرتها على التفاعل مع المنظمات الاجتماعية“.