إلزام شركات الطيران العاملة بليبيا بالهبوط في مطار بنينا

ألزمت الهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، الأربعاء، شركات الطيران بالهبوط في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وذلك من خلال كتاب وجهته الهيئة إلى شركات الطيران العاملة في ليبيا.

وجاء في الكتاب، ضرورة الالتزام بهبوط جميع الرحلات الجوية المتجهة من مطاري مصراتة ومعيتيقة غرب البلاد، إلى كل من الأردن ومصر والسعودية والسودان في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، لإتمام الإجراءات الأمنية والجمارك.

وأشارت مصلحة الطيران المدني التابعة لهيئة النقل والمواصلات بالحكومة المؤقتة في كتاب وجهته إلى شركات الطيران، بأنه سيجري تنفيذ هذا الإجراء اعتبارًا من غد الخميس.

ويقول مراقبون: إن هذا الأجراء يأتي لأسباب أمنية، ولحصر الداخلين والخارجين من البلاد والتحقق من شخصياتهم.