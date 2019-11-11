الجيش الليبي يطارد ميليشيات الوفاق وسط انهيار لافت في صفوفها

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، أن هناك انهيارًا لافتًا في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة ”الوفاق الوطني“ الليبية.

وقال المسماري في بيان مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي“ فيسبوك،“ إن وحدات الجيش الوطني نفذت عملية مطاردة ناجحة للجماعات المسلحة في محيط مصنع الإسمنت بسوق الخميس مسيحيل إلى غرب الهيرة.

وأشار المسماري، إلى أن المطاردة مازالت مستمرة، وسط انهيار في صفوف الجماعات المسلحة.

وقال المسماري في وقت سابق إن معارك عنيفة يخوضها الجيش الليبي منذُ أيام تخللتها غارات على عدة مواقع في مختلف أنحاء غرب ليبيا.

وأشار في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي إلى أن معلومات استخباراتية أكدت أن طائرة شحن عسكرية ترافقها طائرة أصغر حجمًا هبطت في مطار معيتيقة مؤخرًا، مبينًا أن طائرة الشحن تحمل على متنها ذخائر وأسلحة لدعم الميليشيات، كما كانت تحمل أيضًا طائرة مسيرة تركية.

و جاء ذلك عقب أيام من سيطرة الجيش الوطني الليبي بشكل كامل على منطقة العزيزية بطرابلس، بعد طرد مليشيات الوفاق منها.

وقال بيان للجيش الليبي إن قوات الجيش واصلت بسط سيطرتها على مناطق بعد منطقة العزيزية حتى كوبري الزهراء، الذي يربط العزيزية بطرابلس والزاوية.

وأشار البيان إلى أن ”المليشيات التي طردت من العزيزية فرت إلى مدينة الزاوية غرب طرابلس“.

وأوضح المركز الإعلامي أن الشباب المؤيد للجيش استطاعوا التعامل مع المليشيات التابعة لمناطق المطرد وأبو عيسي، والتي هربت من العزيزية واستطاعوا السيطرة على 3 سيارات مسلحة وكمية من الذخائر تعود لفلول المليشيات.

وتسبّبت المعارك بين الجانبين، الجيش الليبي وحكومة الوفاق، المستمرة للشهر السابع، بسقوط نحو 1093 قتيلًا و5762 جريحًا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.