مصادر: حركة النهضة قد تختار مرشحًا من خارج صفوفها رئيسًا لحكومة تونس

قال مصدران، الجمعة، إن حزب حركة النهضة في تونس قد يختار مرشحًا من خارج صفوفه لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما يسعى للتوصل إلى توافق مع أحزاب رئيسة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وبعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الشهر الماضي، أصبح حزب النهضة أكبر حزب بالبرلمان الجديد لكنه يملك 52 مقعدًا فقط من أصل 217، مما يضطره لخيار تكوين حكومة ائتلافية.

وقالت ”النهضة“ في وقت سابق إنها قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية.

لكن الاقتراح واجه رفضًا قويًا من شركائها المحتملين، من بينهم التيار الديمقراطي الحاصل على 22 مقعدًا، وحركة الشعب (16 مقعدًا)، وحزب ”تحيا تونس، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، ويملك 14 مقعدًا.

وتحالف ”الكرامة“ المحافظ الحاصل على 21 مقعدًا هو الوحيد الذي وافق على مقترح النهضة.

وقال قيادي في النهضة“:“هناك احتمال أن يتم ترشيح شخصية من خارج الحزب لرئاسة الحكومة المقبلة، ومن المحتمل أيضًا أن يقبل حزب النهضة رئاسة البرلمان ويوافق على شخصية مستقلة يمكنها كسب ثقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف“.

وأضاف أنه ستتم مناقشة هذا الأمر في مجلس شورى النهضة، يومي السبت والأحد.

وقال مصدر آخر إنه لا توجد قائمة مختصرة لمرشحين محتملين، ومقترح تقاسم السلطتين التشريعية والتنفيذية سيعرض على مجلس الشورى.

لكنه أضاف أن رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيري المالية السابقين إلياس فخفاخ، وفاضل عبد الكافي، من بين مجموعة مرشحين محتملين إذا توصلت النهضة إلى اتفاق مع شركائها.

وفي حال فشلت النهضة بتشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلّف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضًا، وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.