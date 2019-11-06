”قلب تونس“ يرشح رجل الأعمال رضا شرف الدين لرئاسة البرلمان

أعلن حزب ”قلب تونس“ الفائز بثاني أكبر كتلة برلمانية خلال الانتخابات الأخيرة، أن مكتبه السياسي ”اختار بالإجماع“ مرشحيه لرئاسة البرلمان ونائبيه.

وكشف مصدر من داخل الحزب، يوم الأربعاء، أن ”مرشح الحزب لرئاسة البرلمان هو رجل الأعمال والنائب رضا شرف الدين“.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه لـ ”إرم نيوز“، أن المرشحين لمنصبي نائب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه الثاني هما النائبة سميرة الشواشي والنائب أسامة الخليفي.

ويدخل رضا شرف الدين البرلمان في ثاني عهدة نيابية له، بعد عهدة خاضها كنائب عن حزب ”نداء تونس“ وكان من أكثر النواب تغيبًا.

وأعلن ”شرف الدين“ استقالته من ”نداء تونس“ ومن رئاسة لجنة الإعداد لمؤتمره مطلع العام الجاري، فيما قدم الاستقالة من البرلمان وقتها ورفضها حزبه، ولا يُعلم إن كان قدمها رسميًا للبرلمان أم أنه تراجع عنها.

وبحسب تقارير الرصد الخاصة بمتابعة أعمال مجلس نواب الشعب فقد تم تصنيف النائب رضا شرف الدين من بين أكثر النواب تغيبًا عن الجلسات العامة وعن أعمال اللجان.

يذكر أن قلب تونس حل الثاني في ترتيب الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية بـ38 مقعدًا.