إصابات جراء تفريق الشرطة الموريتانية تظاهرات طلابية في نواكشوط

أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح اليوم الثلاثاء، جراء تفريق الشرطة تظاهرات طلابية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحسب ما أفاد شاهد عيان.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق طلاب تظاهروا أمام وزارة التعليم العالي، للمطالبة بإلغاء قرار يمنع أي طالب بلغ الـ25 من التسجيل في الجامعة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لطلاب أصيبوا خلال تفريق الشرطة لتظاهراتهم.

والخميس الماضي، قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد، إن الرئيس محمد ولد الغزواني، كلف لجنة بدراسة قضية الطلاب الحاصلين على البكالوريا، الذين بلغوا 25 عامًا، مؤكدًا أن اللجنة ”ستخلُص إلى ما فيه المصلحة العامة“.