علي بن فليس يتعرض لموقف محرج في أحد مطاعم العاصمة الجزائرية (فيديو)

تصدى متظاهرون جزائريون، ليل السبت، للمرشح الرئاسي المعارض علي بن فليس وأقدموا على ملاحقته بشعارات مناوئة، أثناء دخوله مطعماً للأكلات السورية في ضاحية ”بابا أحسن“ غربي العاصمة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، رئيس الحكومة الأسبق بوضع محرج، أمام سيل من التهم والشتائم من قبل محتجين، وجهوا إليه عبارات لوم وعتاب بسبب مشاركته في ما يعتبرونه ”مسرحية الانتخابات الرئاسية“.

واتهم الغاضبون علي بن فليس رئيس حزب ”طلائع الحريات“ المعارض، بالعمالة للنظام السابق، ما اضطر المرشح الرئاسي إلى المغادرة.

ودون أن يتمكن بن فليس من الرد على ما اعتبره مصدر مسؤول بمديرية حملته الانتخابية في اتصال مع ”إرم نيوز“ بـ“الاستفزازات الواردة من جهات سياسية متضررة من ترشح بن فليس“، وجد حُرّاسه صعوبة بالغة في حمايته وتوجيهه إلى مركبته.

وأثارت قائمة المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة القادمة، حفيظة قطاع واسع من الجزائريين، بسبب احتوائها على ما يعتبرونه ”رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة“.