بن فليس يترشح رسميًا لرئاسة الجزائر

قرر رئيس وزراء الجزائر الأسبق، علي بن فليس (75 سنة)، رسميًا خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأودع بن فليس، اليوم السبت، ملفه لخوض سباق الرئاسة لدى السلطة الوطنية العليا للانتخابات، حيث أصبح ثاني رئيس حكومة يعتزم خوض سباق الانتخابات المقبلة، بعد عبدالمجيد تبون، وكليهما رشحتهما أوساط محلية للعب دور محوري في استحقاق 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وشغل بن فليس وظائف عليا في القضاء والمحاماة والحكومة، وعمل خلال تسعينيات القرن الماضي وزيرًا للعدل، كما تولى قيادة جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في البلاد، وشغل أيضًا منصب مدير ديوان الرئاسة ووكيل القصر الرئاسي في بداية حكم بوتفليقة.