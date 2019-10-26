الجزائر.. تدهور صحة جنرال موقوف بتهمة ”إضعاف الجيش“

أعلن بشير مشري محامي الجنرال الجزائري الموقوف حسين بن حديد، عن ”تدهور صحته بشكل لافت، جعله غير قادر على الحركة“.

وقال مشري: إن بن حديد ”متأثر بإصابة بليغة ناجمة عن الكسر على مستوى الحوض الناجم عن سقوطه في حمامات السجن بالحراش، والتي أدت إلى شل حركته“.

وأكد المحامي في تصريحات لصحيفة ”ليبرتي“ الناطقة بالفرنسية، أن الجنرال الموقوف ”لم يعد يتحدث ولا يستطيع الاستيقاظ أو الجلوس دون مساعدة، في كل مرة أذهب لزيارته أتوجس من سماع أخبار غير سارة عنه“.

ويتابع القضاء الجزائري الجنرال بن حديد بتهمة ”الإسهام في وقت السلم بمحاولة إضعاف روح ومعنويات الجيش“، وكذلك ”قذف مؤسسات دستورية“، وهما تُهمتان تُصنَّفان ضمن الجنايات، دون احتساب حيازته سلاحًا ناريًا دون ترخيص، وخرق واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين.

ومعروف عن الجنرال السجين أنه على خلاف حاد مع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، حتى أن سياسيين اعتبروه من ”أدوات“ الجنرال المعتقل محمد مدين المعروف بـ“توفيق“، مدير الاستخبارات العسكرية السابق.