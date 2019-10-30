الاتحاد الأوروبي يقرض تونس 150 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن أنها وافقت على صرف قرض بقيمة 150 مليون يورو (166.4 مليون دولار) إلى تونس.

وقالت المفوضية في بيان، إن ”الشريحة التي تمت الموافقة عليها هي الثالثة والأخيرة في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني لتونس، ويتبعها استكمال مجموعة مهمة من تدابير السياسة بهدف دعم التحول الاقتصادي في البلاد“.

وأضافت المفوضية، أن ”صرف أموال برنامج المساعدة الكلية، مشروط بتنفيذ تدابير السياسة المحددة المتفق عليها في مذكرة التفاهم“.

ومن بين الإصلاحات المتخذة، محاربة الفساد، وبناء نظام ضريبي أكثر إنصافًا، وزيادة جودة الإدارة العامة، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، حسب البيان.

وقال بيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك ”إن الموافقة على صرف القرض تؤكد التزامنا المستمر بدعم تونس وشعبها“.

وفي يوليو/ تموز 2016، اعتمد الاتحاد الأوروبي البرنامج الثاني للمساعدة المالية الكلية بقيمة 500 مليون يورو (555.25 مليون دولار).

وحسب البيان ”مع صرف اليوم، قدم الاتحاد الأوروبي لتونس حتى الآن 800 مليون يورو (888.40 مليون دولار) من أموال برنامج المساعدة المالية الكلية منذ 2015“.

وتأمل تونس في خفض مستوى الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ 75% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، على أن يتراجع إلى 70% في 2020.