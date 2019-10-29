بعد ضغوطات واسعة.. يوسف الشاهد يقيل مستشاره الإعلامي

أقال رئيس الحكومة التونسية ،يوسف الشاهد، مستشاره المكلف بالإعلام والاتصال ،مفدي المسدي ،بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل معه .

وتأتي أقالة المسدي ،أسابيع فقط قبل نهاية عمل الحكومة الحالية ،وبداية عمل حكومة جديدة ستُعرض البرلمان التونسي ،الذي تم انتخابه بداية الشهر الماضي .

وأقال الشاهد مستشاره الإعلامي ،بعد ضغوطات واسعة وانتقادات لاذعة تم توجيهها للمسدي ،من طرف العديد من السياسيين .

ويُعتبر مفدي المسدي ”الذراع الأيمن “ ليوسف الشاهد ،ومن أشد المقربين منه، وعمل معه على امتدا كل الفترة التي ترأس فيها الشاهد ،الحكومة التونسية .

وكان مفدي المسدي ،محل انتقادات حادة ، لدى الرأي العام التونسي ،بسبب علاقته المتوترة بالعديد من الإعلاميين والسياسيين.

ووُجهت للمسدّي عديد الاتهامات ،من سياسيين تونسيين اعتبروا أنه يقف وراء حملات تشويههم .

وكان مفدي المسدي قد قدّم إستقالته لرئيس الحكومة السنة الماضية ،مشيرا في نص الاستقالة الى انه تعرض الى ”حملة شيطنة “ ،حسب ما وصفها .