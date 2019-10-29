اعتقال ضابط في القصر الملكي بالمغرب لتورطه في الاحتيال

ذكرت صحيفة ”المساء“ المغربية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على مسؤول أمني بالقصر الملكي برتبة ضابط، بعدما توصلت التحقيقات التي أجريت بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة إلى تورطه مع موظفة في الاحتيال على مستثمرين ورجال أعمال في مبالغ ضخمة.

وجرى التحقيق مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف المناطق في المغرب، وأكدوا تعرضهم لعمليات احتيال من المتهمة، بلغ مجموعها اثني عشر مليار سنتيم مغربي (حوالي 12 مليون دولار)، كما ورد اسم الضابط المعتقل على لسانهم كشريك لها.

وكانت الموظفة تنتحل صفة مسؤولة مهمة بالوكالة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، وتحصُل منهم على أموال مقابل استثمارها في شراء عقارات فاخرة بثمن بخس، لأنها توجد في حالة نزاع قانوني، ثم إعادة بيعها بمقابل باهظ بعد تسوية وضعيتها بتدخل من جهات ”سامية“، مما سيعود عليهم بالربح الوفير.